Москва, , 10:28 — REGNUM России нужно не ждать прихода внешних инвестиций, а активно осуществлять внутренние, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость «Обзор финансовой стабильности» опубликованный Банком России, согласно которому негативное влияние на темпы роста российской экономики РФ оказали снижение внешнего спроса российский экспорт, слабая динамика инвестиционной активности, и кроме того жесткая бюджетная политика.

«Почему запредельную жесткость бюджета они упоминают, а запредельную жесткость кредитно-денежной политики нет? Хочется спросить Центробанк — если вы точно знаете, что внешний спрос будет падать, а он будет падать, потому что в мире с 2008 года идет экономический кризис, то какие меры вы приняли для стимулирования внутреннего спроса? Ответ — вы сделали все для того, чтобы этого спроса не было, — сказал Хазин. — Ну и наконец, последнее — никто и никогда не делает инвестиций в экономику, в которую не инвестируют собственные субъекты. Сделайте внутренние инвестиции! Или вы хотите сказать, что нам некуда вкладывать? Ну, так это чушь!»

При этом Хазин подчеркнул, что если ЦБ РФ проводит такую политику, в результате которой рублевые инвестиции становятся нерентабельными, то наивно считать, что будет какой-то серьезный инвестиционный спрос на российскую экономику извне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России в первой половине 2019 года экономическая ситуация в России ухудшилась. Ухудшение произошло в том числе по причине замедления роста мировой экономики. Внешний спрос на российские экспортные товары сократился. Кроме того, негативный вклад внесла слабая динамика инвестиционной активности и временная жесткость бюджетной политики.

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