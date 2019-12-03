Москва, , 10:31 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2019 года на покупку новых легковушек российские автолюбители потратили 2 трлн 038 млрд рублей, что на 6% больше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место по количеству проданных новых легковушек в России занимает южнокорейский бренд KIA. На приобретение машин этой компании автолюбители из России потратили 255 млрд рублей — на 10% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Вторую строчку в этом рейтинге занимает японская компания Toyota. Её продукция обошлась жителям РФ в 212 млрд рублей, что на 1% больше. Отечественная Lada с показателем 186 млрд рублей лишь на третьем месте. С января по октябрь 2019 года дилеры тольяттинской компании продали на 9% больше авто, чем год назад.

На четвёртом и пятом местах соответственно машины компаний Hyundai (182 млрд рублей) и Mercedes-Benz (149 млрд рублей).

Напомним, за первые три квартала текущего года автолюбители из России потратили на премиальные автомобили 483 млрд рублей. Это на 10% больше, чем за три квартала 2018 года. При этом самой популярной машиной премиум-класса по итогам первых девяти месяцев текущего года стали автомобили бренда Mercedes-Benz.

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