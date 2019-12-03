Самара, , 10:28 — REGNUM «Говорящая» пирамида позора помогает собирать до 68% задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения в Самаре. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По словам сотрудников коммунального предприятия, «говорящая пирамида позора» стала самым новым и самым эффективным способом сбора долов с абонентов компании. Так, в ноябре месяце, пирамида рассказала о задолженности шести абонентов и вернула «РКС Самара» свыше 257 тысяч рублей из 333 тысяч начисленных.

Отмечается, что еще одним эффективным способом возврата долгов является обычная пирамида позора. В 2019 году она напомнила о долге 117 физическим лицам с общей задолженностью 3,3 млн рублей и 8 юридическим лицам с долгом в 2 млн рублей. Оплата долгов после её установки составляет порядка 50%.