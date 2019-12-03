Москва, , 10:17 — REGNUM

Завершился прием заявок на первую волну всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» — совместного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и «Общероссийского народного фронта».

Алексей Комиссаров. «78 142 студента зарегистрировались на платформе профстажировки.рф . Из них 3687 человек участвуют во всероссийском конкурсе студенческих работ. Все они получили от работодателя подтверждение заявки и пишут курсовую или дипломную работу, решая актуальную задачу компании. Следующая возможность выбрать кейс откроется 1 февраля следующего года», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта

Он добавил, что регистрация на саму платформу остается открытой, и студенты могут следить за новостями проекта и дальше.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин отметил, что «до 15 января студенты должны представить работодателям готовые решения, а 15 февраля будут объявлены итоги конкурса».

Авторов лучших решений пригласят на практики или стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства.

«Итоговые научные работы еще не представлены на суд работодателя, некоторые участники конкурса уже поделились интересными подходами и наработками, которые помогают им создавать новые продукты и услуги в рамках «техзадания» работодателя. Талантливые участники нашего конкурса становятся героями новостных сюжетов по всей стране. Мы видим новое поколение, которое хочет менять мир, предлагает что-то новое, а наши партнеры-работодатели дают для этого все инструменты. Уверен, что опытные наставники, которые встретят их на стажировках, помогут «докрутить» идеи и воплотить в конкретной организации», — отметил Илья Семин.

«Надеюсь, что начиная с февраля, когда на практики и стажировки выйдут участники первой волны конкурса, им удастся воплотить жизнь большую часть таких проектов», — заключил руководитель проекта.

На данный момент на платформе профстажировки. рф сегодня размещено 4076 кейсов от 1160 партнеров-работодателей. В их числе: Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.