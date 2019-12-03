Москва, , 10:12 — REGNUM Московский арбитраж удовлетворил заявление конкурсного управляющего банка «Пушкино» (госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» — ГК АСВ), что лишился лицензии шесть лет назад, и привлёк бывших топ-менеджеров банка к субсидиарной ответственности. Сумма взыскания пока неизвестна, так как требование по определению размера ответственности пока приостановлено. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Представитель ГК АСВ настаивал на том, что при осуществлении должником хозяйственной деятельности использовались обычные для банков схемы вывода денежных средств, при которых созданная и поддерживаемая видимость платежей по кредитам фирмами «однодневками» имеет характер «финансовой пирамиды», которая перестает функционировать в день отзыва у банка лицензии на осуществление банковской деятельности, что и имело место в рассматриваемом случае, так как платежи по одобренным кредитам перестали поступать немедленно после отзыва лицензии у должника», — отмечалось в материалах дела.

В суде стало известно, что с 1 декабря 2011 года по 30 сентября 2013 года «произошло существенное ухудшение финансового положения банка», что привело к недостаточности стоимости имущества на более чем 1,974 млрд рублей.

Арест на 14,7 млрд рублей: в деле банка «Пушкино» — новое решение

Напомним, банк, созданный в декабре 1992 года с головным офисом в Московской области, лишился лицензии в конце сентября 2013 года. Уже с ноября того же банк он был объявлен банкротом, в отношении него до конца января 2020 года действует конкурсное производство. На начало ноября 2019 года банк имеет долги перед 12,38 тыс. кредиторами на общую сумму более 25,986 млрд рублей. Ранее по ходатайству конкурсного управляющего был наложен арест на имущество 12 бывших акционеров и руководителей на сумму 14,774 млрд рублей. Именно в такой объём оценили ответственность контролировавших должника лиц заявители, но окончательно точку в этом вопросе поставит суд.