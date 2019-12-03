Анадырь, , 10:12 — REGNUM Восемь студентов-выпускников получат стипендию губернатора Чукотки Романа Копина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Независимо от места учёбы, чукотские выпускники высших учебных заведений страны получат единовременную выплату в размере 48 тыс. рублей.

Стипендии выплачиваются с 2002 года в рамках госпрограммы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа». За эти годы выплаты получили 478 студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, стипендии губернатора ЯНАО студентам-отличникам вузов, имеющим достижения в различных олимпиадах и конкурсах, увеличат в 2020 году до 10 тыс. рублей в месяц.