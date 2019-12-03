Сеул, , 09:52 — REGNUM Правительство Южной Кореи полностью погасило задолженность по выпущенным в 2019 году казначейским векселям. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

По их словам, размер долга составил 48,7 трлн вон (~$41,04 млрд). Известно, что остаток долга в размере 1,5 трлн вон (~$1,26 млрд) был погашен 28 ноября.

Казначейские векселя — это разновидность ценных бумаг, которые выпускает государство в целях покрытия бюджетных расходов. Срок действия таких бумаг от трех месяцев до года.

На конец первого полугодия размер долга по казначейским векселям составил 15,9 трлн вон (~$13,4 млрд), однако правительство погасило его в июле и октябре текущего года за счет налоговых поступлений.