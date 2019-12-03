Москва, , 09:48 — REGNUM Шведская компания Volvo Car Russia в ноябре 2019 года увеличила продажи своих моделей в России на 6% по сравнению с прошлым годом, до 959 единиц. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Всего по итогам января-ноября 2019 года в России было куплено 7699 автомобилей Volvo, что на 12,3% больше, чем год назад.

Самым популярным автомобилем бренда на авторынке России в ноябре стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второй генерации. За отчётный период его приобрели 368 покупателей, что на 37,3% больше результата 2018 года.

Вторую строчку в рейтинге популярных моделей Volvo в РФ занимает компактный кроссовер ХС40. За месяц его приобрели 240 покупателей — на 37,1% больше, чем за ноябрь прошлого года.

На третьей строчке данного рейтинга разместился кроссовер ХС90. В ноябре текущего года было реализовано 219 таких машин (-10,2%).

Напомним, с начала 2020 года в России повысятся рекомендованные розничные цены на машины Volvo. Их средняя цена вырастет в среднем на 1,1%. При этом стоимость на опции и пакеты останется прежней.

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