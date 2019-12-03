Москва, , 09:38 — REGNUM Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко». Как сообщает РБК со ссылкой на операторов call-центров этих систем, в настоящее время переводы в Таджикистан приостановлены.

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Когда можно будет осуществить перевод средств, не уточняется. При этом представитель Western Union уточнил, что система остановила переводы временно.

«Мы завершаем работу над изменением организации процессинга в соответствии с новыми требованиями оказания услуг денежных переводов в Таджикистане», — пояснил собеседник агентства.

Представители Contact и «Близко» на запросы не ответили. При этом известно, что MoneyGram, «Золотая корона» и «Юнистрим» приостанавливать переводы не планируют.

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«Юнистрим» продолжит работать в штатном режиме и осуществлять денежные переводы в Таджикистан и после 3 декабря», — сказал представитель системы, уточнив, что ограничения вводятся только на выдачу средств в национальной валюте Таджикистана (сомони).

Однако получить деньги можно в рублях, долларах или евро.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ). Его запуск в пилотном режиме состоялся 18 ноября. Теперь операции можно проводить без открытия счёта и получать деньги в отделениях связи, а не на карту или электронный кошелёк. Однако подключиться к НПЦ успели не все, поэтому трансграничные переводы оказались под угрозой. Так, на сегодняшний день не все банковские пункты обслуживания заключают прямые договоры с отдельными платёжными системами. В свою очередь это приводит к тому, что таджикистанцы не могут получить денежный перевод в любой кредитной организации страны.

Добавим, что в пресс-службе Национального банка Таджикистана опровергли блокировку денежных переводов из России, заявив, что у НБТ сейчас подписано соглашение с «Юнистрим», CONTACT, Western Union и никаких проблем с переводами не возникнет.

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