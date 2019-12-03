Урумчи, Китай, , 09:34 — REGNUM Объем внешней торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая составил 131,5 млрд юаней (около $18,7 млрд) за первые 10 месяцев 2019 года, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Данный показатель превзошел на 28% показатели первых 10 месяцев 2018 года. Объем экспорта региона составил 100,2 млрд юаней, что на 19,9% выше в годовом исчислении, в то время как импорт взлетел на 63,1% до 31,3 млрд юаней, сообщили в таможне столицы региона города Урумчи.

Казахстан возглавил список крупнейших торговых партнеров Синьцзяна за указанный период. Объем торговли с Казахстаном вырос на 28,2% до 60,2 млрд юаней. Прочими крупными партнёрами региона стали Киргизия, Австралия, Пакистан, Великобритания, Аргентина и Вьетнам.

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