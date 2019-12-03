Томск, , 09:30 — REGNUM Депутаты на собрании думы Томска утвердили бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 декабря в мэрии.

Уточняется, что результатом работы согласительной комиссии стал рост доходов бюджета Томска на 2020 год на 491,3 млн рублей. На 2021 год доходная часть бюджета города увеличена на 114,9 млн рублей.

В целом параметры основного финансового документа Томска на 2020 год выглядят следующим образом: доходы — 14 365,3 млн рублей (14,37 млрд), расходы — 15 105,7 млн рублей (15,1 млрд).

По словам мэра Томска Ивана Кляйна, членам согласительной комиссии пришлось найти компромисс между доходной частью, необходимостью не наращивать внутренний долг и удержать предельный дефицит бюджета на уровне 10% от собственных доходов.

Напомним, муниципальный долг Томска на 1 ноября составил 2 349 364 тыс. рублей (2,35 млрд).