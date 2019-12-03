Ульяновск, , 09:30 — REGNUM В Ульяновской области сняты ограничения в части сроков оформления в собственность участков под гаражами и жилыми домами. Соответствующие поправки приняты на заседании Законодательного собрания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В 2017 и 2018 годах действие нормативно-правовых актов по срокам оформления в собственность земельных участков под гаражами и домами продлевалось, в существующей редакции они применяются до конца текущего года. Согласно новой редакции, ограничения по срокам снимаются. Ранее аналогичные изменения внесены в федеральное законодательство, в том числе в части «дачной амнистии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 2016 года запущена «гаражная амнистия», которой воспользовались 6 280 членов 43 гаражно-строительных кооперативов и узаконили свою собственность за земельные участки под гаражные боксы. Всего зарегистрировано «30% собственников гаражей и 15−20% — земли». По расчётам властей, экономический эффект составил 33 млн рублей.

Напомним, в регионе к 2020 году все муниципальные ГСК войдут в состав ассоциации гаражно-строительных кооперативов Ульяновской области. Это будет продолжением «гаражной амнистии».

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