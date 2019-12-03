Москва, , 09:29 — REGNUM Разорить ЕС — это часть американской стратегии, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о запуске газопровода «Сила Сибири».

«Сейчас открылся газопровод «Сила Сибири» и надо иметь в виду, что в настоящее время цена газа на азиатском рынке заметно выше, чем на европейском, — сказал Вассерман. — Поэтому даже если бы американцы полностью заблокировали газотранспортную систему ведущую из РФ в Европу Российская Федерация в целом и Газпром в частности от этого только выиграли. А вот разорить Европейский союз это часть американской стратегии. Для американцев сейчас было бы выгоднее, если бы в Европе не было никакой промышленности. И очень может быть, что санкции, которые США хотят ввести против компаний участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2» нацелены не столько на Российскую Федерацию, сколько на Европейский Союз».

При этом Вассерман отметил, что в ЕС большая часть политиков воспитана в том духе, что Солнце восходит на Западе, но бизнес явно не хочет погибать и поэтому будет всеми доступными средствами сопротивляться американской политике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря магистральный газопровод «Сила Сибири» был запущен в эксплуатацию и российский природный газ начал поступать на территорию КНР. На церемонии запуска председатель КНР Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность и надёжность эксплуатации газопровода, а также соответствие экологическим требованиям.

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