Москва, 3 декабря 2019, 09:29 — REGNUM Разорить ЕС — это часть американской стратегии, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о запуске газопровода «Сила Сибири».
При этом Вассерман отметил, что в ЕС большая часть политиков воспитана в том духе, что Солнце восходит на Западе, но бизнес явно не хочет погибать и поэтому будет всеми доступными средствами сопротивляться американской политике.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря магистральный газопровод «Сила Сибири» был запущен в эксплуатацию и российский природный газ начал поступать на территорию КНР. На церемонии запуска председатель КНР Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность и надёжность эксплуатации газопровода, а также соответствие экологическим требованиям.
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