Сеул, , 09:33 — REGNUM Южнокорейская компания LG Electronics поставила солнечные модули в Австралию. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в логистический комплекс, расположенный в пригороде Сиднея Мурбанке, компания поставила 7500 солнечных модулей «NeOn 2».

Известно, что модули, способные вырабатывать около 4800 МВт·ч в год, были установлены австралийской компанией ModeCall на крыше здания.

Отметим, что южнокорейская компания LG Electronics начала вести исследования и разработки солнечных модулей в 1995 году, в 2010 году компания выпустила первый солнечный модуль, а в 2016 году укрепила свои позиции на рынке, выпустив двухсторонние фотоэлектрические модули.