Берлин, , 09:30 — REGNUM Немецкий автоконцерн Daimler AG, чтобы сэкономить на расходах, сократит тысячи рабочих мест по всему миру. Об этом говорится в пресс-релизе автопредприятия.

В основном сокращения коснутся работников администрации. По всему миру будет уменьшено число управленческих кадров на 10%. Освобождённые средства пойдут на крупные инвестиции в инновационные технологии. Ожидается, что данная экономия позволит высвободить 1,4 млрд евро.

«Автомобильная отрасль находится в процессе крупнейшей трансформации в ее истории. Движение к CO2-нейтральной мобильности требует крупных инвестиций, в связи с чем, Daimler в середине ноября объявил о запуске программы, предназначенной для увеличения конкурентоспособности, развития инноваций и инвестиционных преимуществ», — говорится пресс-релизе компании.

Отмечается также, что руководители компании согласовали ключевые пункты программы сокращения с профсоюзами. В частности было обещано, что этот процесс будет проходить «максимально социально ответственно».

Ранее главный инженер концерна Daimler (в него входит компания Mercedes-Benz) Маркус Шэфер заявил, что немецкая автомобильная компания Mercedes прекратила разработку новых бензиновых моторов.

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