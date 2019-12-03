Пермь, , 09:13 — REGNUM В перми с 1 декабря началось строительство нового пятиэтажного корпуса Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Корпус появится вдоль улиц Екатерининской и Максима Горького и будет рассчитан на 1 тыс. учащихся.

В планах — к середине марта 2020 года завершить устройство фундамента и начать возводить каркас здания. Откроется корпус для студентов в начале 2022 года.

Сейчас ведутся земельные работы на уровне котлована. Подрядчик работает с опережением графика.

Стоимость проекта оценивается в 645 млн рублей. На оснащение техникума современными лабораториями из краевого бюджета выделят 78 млн рублей.