Чита, , 09:06 — REGNUM В Забайкальском крае обсуждают законопроект о местном самоуправлении. И, судя по словам главы Каларского района Павла Романова, он находит понимание у представителей муниципальной власти.

«Полностью поддерживаем изменения в системе муниципального управления. Мы одними из первых говорили о том, что необходимы преобразования. Район у нас северный, малочисленный, поэтому для нашей территории кадровая проблема управленческого звена сегодня актуальна. Кроме того, на 7800 человек населения района у нас шесть администраций — четыре сельских, одна городская, а также администрация самого района», — отметил Павел Романова. Его слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с осени 2018 г. Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данного региона стали распространяться все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.