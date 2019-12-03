Владивосток, , 09:08 — REGNUM Администрация города Владивостока отказалась обнародовать результаты исследования пассажиропотока на городском общественном транспорте, которое проводила «Сити транспорт групп — Сибирь», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В управлении транспорта эту информацию назвали коммерческой тайной и «для служебного пользования». Таким образом, жители Владивостока не узнают, за что компания из Санкт-Петербурга «Сити транспорт групп — Сибирь» получила 6,7 млн бюджетных денег, пишет PrimaMedia.

В Росстате указано, что данная компания имеет за 2018 год убыточную отчетность, численность компании составляет 1 человек, чистый убыток составляет 270 тыс. рублей, основные средства — 0 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Владивостока уже был уличён в безответственном подходе к решению хозяйственных вопросов города, в частности, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отчитывал Олега Гуменюка за качество городских дорог.