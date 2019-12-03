Красногорск, , 08:54 — REGNUM Арбитражный суд Московской области 10 декабря 2019 года начнёт рассматривать иск министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Последнее пытается изъять для государственных нужд у АО «Московский газоперерабатывающий завод» участок площадью свыше 3,8 тыс. кв.м. Спорная ситуация возникла по цене выкупа участка, образованного из крупного массива площадью 117 тыс. кв.м. Для оценки назначена экспертиза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск министерства поступил в середине сентября 2019 года. Третьим лицом в деле участвует министерство имущественных отношений Московской области. Речь идёт об участке из числа земель промышленности в посёлке Развилка Ленинского района Московской области. Его площадь — 3882 кв. м, назначение — под размещение газоперерабатывающего завода. Участок выделен из земельного массива площадью 117 770 кв. м кадастровой стоимостью 408 259 126,6 рубля. Истец назначил за участок выкупную цену 23 748 371 рубль, куда входит 18 777 234 рубля рыночной цены земли и более 4,97 млн рублей убытков, «причинённых правообладателю изъятием части земельного участка».

"В ходе судебного разбирательства ответчик ходатайствовал о назначении по делу судебной экспертизы», — отмечалось в материалах дела.

Результаты оценки должны огласить в рамках заседания 10 декабря.

Напомним, более пяти лет назад стало известно о планах по строительству в посёлке жилого комплекса «Новая Развилка», который предполагает возведение около 150 тысяч кв. м жилья.