Анадырь, , 08:58 — REGNUM Власти Чукотки в 2019 году на средства бюджета округа для учителей приобрели семь квартир в трёх районах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Педагоги справили новоселье в Билибинском районе, в городском округе Эгвекинот и в Чукотском районе.

До конца года закупят ещё пять квартир в этих районах, а также в Провиденском городского округе.

«В рамках программы «Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа» направлено более 9,6 млн. рублей из окружного бюджета на покупку жилья. 11 учителей 330 тыс. получили единовременное пособия, каждый по 30 тыс.», — пояснили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, специалистам социальной сфера на Чукотке планируют приобрести в анадыре и Угольный Копях.