Махачкала, , 10:46 — REGNUM Десять объектов сельского туризма в Дагестане, победившие в республиканском конкурсе, получат субсидии из бюджета региона. На их поддержку будет выделено 2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

Отмечается, что всего на участие в конкурсе «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Республике Дагестан» было подано 14 заявок, 10 объектов были признаны победителями. Они получат субсидию от минтуризма региона в размере 200 тыс. рублей каждый.

Конкурсная комиссия оценивала объекты по нескольким критериям, среди которых наличие необходимой инфраструктуры и обустроенность жилых помещений. При этом самым важное условие — объект должен числиться на налоговом учете.

В числе победителей гостевые дома «У Гульзары» (Ногайский район), «Серебряная шкатулка» (Хунзахский район), «Гуниб» и «Этнодом» (Гунибский район), «Хебда» и «Истоки» (Шамильский район), «Очаг» (Хунзахский район), «Балхар» (Акушинский район), а также санаторно-туристический комплекс «Азамат» (Казбековский район) и крестьянско-фермерское хозяйство села Зубутли-Миатли (Казбековский район).

Торжественное награждение победителей конкурса состоится 10 декабря в здании правительства Дагестана.

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