Орск, Оренбургская область, , 08:50 — REGNUM В Оренбургской области в ответ на коллективную жалобу сотрудников частной компании в отношении фирмы возбужден административное производство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, работодатель задолжал 80 сотрудникам заработную плату в общем объеме около 3,5 млн рублей. По итогам проверки возбуждено административное дело. Материалы направлены в Государственную трудовую инспекцию в Оренбургской области

В суд направлено 80 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате.