Екатеринбург, , 08:32 — REGNUM На Среднем Урале более восьми миллиардов рублей выделят на программу газификации жилищно-коммунального хозяйства до конца 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Средства на реализацию программы будут выделены из федерального бюджета и региональной казны, а также собственниками объектов газоснабжения. По плану за три года будут газифицированы 12 населённых пунктов и будет проложено более 1,3 тыс. км газопроводов.

Напомним, что в Свердловской области газифицировано 69 городов и 300 деревень и сёл. К снабжению газом в регионе подключено более 1,11 млн квартир и домов. За предыдущие пять лет на Среднем Урале введено в эксплуатацию более 2,5 тыс. км газопровода.