Благовещенск, , 08:33 — REGNUM Почти 420 тыс. тонн зерна экспортировало Приамурье с начала 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным регионального управления Россельхознадзора, основными экспортируемыми культурами стали пшеница — 21,2 тыс. тонн, и соя — 398,55 тыс. тонн. В поставках амурского зерна заинтересованы в основном потребители из Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, а также Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, пишет ПортАмур.

Сои отгружено в Китай 384,63 тыс. тонн, в Казахстан — 10,68 тыс. тонн, в Белоруссию — 2,94 тыс. тонн и в Японию — 0,3 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, на проходившем во Владивостоке Восточном экономическом форуме директор Синьхуа предложил России занять место США в вопросах поставки в Китай сои.