Москва, , 08:29 — REGNUM Некоторые направления для внутренних и зарубежных путешествий в новогодние каникулы значительно подешевели. Об этом сообщает 3 декабря RT со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

В России заметнее всего подешевели авиабилеты из Сочи в Ростов-на-Дону — на 64% относительно цены, средней за год. На 62% меньше стали стоить билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский.

Авиабилет из Ставрополя в Санкт-Петербург подешевел на 61%, из Сургута в Калининград и из Нижневартовска в Санкт-Петербург — на 44%.

Зарубежные полеты сильнее всего — на 57% — упали в цене по направлению Москва — Тиват (Черногория). Билеты на рейсы Москва — Нью-Йорк (США) стали доступнее на 45%, Москва — Тирана (Албания) и Самара — Мюнхен (Германия) — на 44%, Москва — Ираклион (Греция) — на 43%.

Представители сервиса пояснили, что выгоднее отправиться в путешествие чуть раньше Нового года либо через неделю после. Тогда можно сэкономить на стоимости билета до 20%.

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