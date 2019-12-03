Москва, 3 декабря 2019, 08:26 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации концепции развития острова Русский. Документ опубликован на сайте правительства РФ.
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Цель — создать условия для развития острова Русский как международного научно-образовательного и технологического кластера.
Также планируется создать условия для привлечения инвестиций, развития туризма и комфортной жизни.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года на острове Русский во Владивостоке состоялся V Восточный экономической форум.
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