Набережные Челны, Татария, , 08:18 — REGNUM Арбитражный суд Татарии 17 декабря 2019 года начнёт рассматривать банкротный иск к заводу ячеистых бетонов — ООО «КамгэсЗЯБ» (Набережные Челны). Требование УФНС по Татарии поддерживает и сам завод, объявивший о проблемах на сумму свыше 1 млрд рублей. Первым суд рассмотрит иск налогового органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии налоговой службы — более 153 млн рублей. Иск подан спустя несколько дней после схожего заявления, поступившего от компании-должника. ООО заявило в качестве обоснования долг 153 753 752,56 рубля.

Заявления рассмотрят в порядке очерёдности, оба иска на сегодня приняты к производству.

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Напомним, ООО «КамгэсЗЯБ» — «дочерняя компания» крупного строительного многопрофильного холдинга «Камгэсэнергострой», который реализовал в России более 1 тыс. различных проектов. ООО существует с марта 2011 года и создано после преобразований завода ячеистого бетона, который работал на этой площадке. Бывший директор ООО стал фигурантом уголовного дела, его возбудили по факту неуплаты налогов — порядка 20 млн рублей. Приговором год назад его осудили к крупному штрафу в 300 тыс. рублей.

У «материнской компании» также имеются финансовые проблемы — её кредиторы пытались обанкротить более десятка раз.