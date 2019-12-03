Оренбург, , 07:59 — REGNUM В Оренбурге со 2 декабря выросла стоимость проезда в автобусе, который следует по маршруту № 27. Поездка подорожала на три рубля — с 22 до 25 рублей, сообщают СМИ.

О грядущем повышении стоимости проезда оповещали заранее, однако свершившийся факт все же вызвал недовольство горожан. Как пояснили в Ассоциации перевозчиков Оренбурга, по старым ценам ездить стало невыгодно. Более того, ряд перевозчиков еще полтора года назад установил стоимость на уровне 25 рублей.

Если муниципальный маршрут стал дороже на три рубля, то пригородный (из Оренбурга в сторону Южного Урала) подорожал на 15 рублей. Однако повышение коснулось только случаев, когда билеты покупают в кассе автовокзала. При покупке билета у водителя автобуса, стоимость поездки осталась прежней — 30 рублей (до Южного Урала).

Перевозчик отметил, что агентские услуги автовокзала составляют 19% от стоимости проездного билета. Расценки автостанции перевозчика не устраивают, поэтому он рассматривает варианты перехода «под крыло» других автостанций, где агентские услуги доступнее, сообщает orenday.ru.