Омск, , 07:45 — REGNUM В Омской области на расширенном заседании проектного комитета 2 декабря рассмотрели предварительные итоги первого года участия в национальных проектах. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, Омская область на сегодняшний день участвует в десяти из 12 национальных проектов. Реализуется 47 региональных проектов.

По данным облправительства, достижение абсолютного большинства целевых значений не вызывает сомнений. Однако ещё остаются «узкие места», требующие «принятия решительных действий в оставшийся месяц».

Омский губернатор Александр Бурков на заседании призвал сосредоточиться на проблемных аспектах.

В частности, существует риск недостижения целевых результатов по проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Областные власти винят в этом отсутствие федеральной нормативной базы.

Также необходимо распорядиться экономией, полученной по результатам проведённых закупок оборудования.

«Между плановым и фактическим исполнением нацпроектов не должно быть расхождений», — подытожил Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край участвует в 11 нацпроектах.