Оренбург, , 07:40 — REGNUM В Оренбурге закрыта столовая для чиновников. Предприятие общепита в Доме советов оказалось нерентабельным, сообщают СМИ.

По данным orenday.ru, столовая прекратила работу 2 декабря. Теперь чиновникам приходится ходить из Дома советов в соседнее здание. В ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» отметили, что столовая закрыта из-за нерентабельности. Необходимо провести мероприятия, направленные на оптимизацию структуры комплекса общественного питания и функциональное переоборудование помещения.

Работников столовой проинформировали о сокращении в соответствии с нормами трудового законодательства.