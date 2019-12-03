Томск, , 07:18 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Томской области на предоставление финансирования на расселение аварийного жилья в 2020—2021 годах, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации. Уточняется, что Томская область получит 477,7 млн рублей.

Программа будет реализована в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Регион выделит в порядке софинансирования в 2020—2021 годах порядка 15 млн рублей.

Деньги пойдут на переселение 820 человек из 309 аварийных жилых помещений общей площадью 11,49 тыс. кв. м.

На данном этапе программа затронет Томск, а также Каргасокский и Томский районы и распространится на жильё, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

В обладминистрации напомнили, что в 2008—2016 годах Томская область направила на исполнение программ по расселению аварийного жилья 5,4 млрд рублей. Новые квартиры получили более 10,3 тыс. человек.

Со стартом национального проекта «Жильё и городская среда» в 2019 году регион получил из федерального бюджета 507,75 млн рублей. Областное софинансирование составило 15,7 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия перевыполняет план по переселению из аварийного жилья.