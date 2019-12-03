Москва, , 06:21 — REGNUM Полная выплата компенсации вкладов граждан в Сбербанке СССР перенесена ещё на год — до 1 января 2023 года — в соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным. Документ 2 декабря размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный документ вносит изменение в статью 1 федерального закона о приостановлении действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предусматривающего компенсацию в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк в период СССР.

Напомним, государство гарантировало сохранность ценности сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года. Гарантия распространяется также на личную страховку граждан, оформленную до 1 января 1992 года, и на государственные ценные бумаги СССР и РСФСР того же периода.

Вместе с тем действие закона о выплатах приостанавливалось с 2003 года и продлевалось ежегодно по причине отсутствия средств и федеральных законов.

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