Закрытое административно-территориальное образование Горный, Забайкальский край, , 06:11 — REGNUM Автодорога по улице Таежной, ведущая в ЗАТО Горный Забайкальского края может перейти от военных к краевым властям. Такой вопрос рассматривается в связи с плачевным состоянием дорожного полотна, которое долгое время никто не ремонтировал. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, его детали глава региона Александра Осипов обсудил с активом регионального отделения ЛДПР.

Словам члена ЛДПР, депутата городского округа ЗАТО поселок Горный Виталия Звягинцева, дорога, о который идёт речь, находится в ведении Министерства обороны РФ и уже два года признана аварийной. Правительство Забайкалья рассматривает вопрос её ремонта с последующей передачей в краевую собственность.

«Также необходимо начать диалог с министерством транспорта Российской Федерации, доказывать, что ее нужно принять в качестве краевой дороги», — сказал Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 г. военнослужащий в ЗАТО Горный Улётовского района открыл огонь по сослуживцам, застрелив не менее семерых человек. Не исключено, что этому предшествовал какой-то конфликт.

Читайте также: Добивал контрольным в голову: подробности расстрела военных в Забайкалье