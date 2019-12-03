Владивосток, , 05:58 — REGNUM За девять месяцев 2019 года вклады и другие привлечённые средства населения на счетах банков, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, выросли на 7%.О значительном росте вкладов жителей Приморья корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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В общем объёме привлечённых средств их доля составляет 72%. С начала года данный показатель демонстрировал стабильный и поступательный рост, говорится в сообщении банка.

Общая сумма привлечённых средств на счетах банков, действующих в крае, увеличилась более чем на 1 млрд рублей и составила 499,2 млрд руб.

Совокупный кредитный портфель банков, действующих в Приморском крае, с начала года увеличился на 11,6% и достиг 495,7 млрд руб. Доля просроченной задолженности не превышает 4%. Доля кредитов, предоставленных физическим лицам, составляет 44% совокупного кредитного портфеля банков, работающих в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье в Дальневосточном федеральном округе лидирует по числу кредитных договоров, заключенных между банками и застройщиками.