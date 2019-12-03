Благовещенск, , 05:37 — REGNUM Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», входящие в группу «РусГидро» возвёл ряд энергообъектов для газопровода «Сила Сибири», запуск которого состоялся в понедельник, 2 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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Так, в Благовещенском районе для газопровода было построено две ЛЭП 10 кВ общей протяженностью более 20 километров для обеспечения электроснабжением газоизмерительной станции. Одна линия электропередачи от подстанции «Водозабор», вторая — от подстанции «Кооперативная». В Свободненском районе построена и введена в эксплуатацию в августе этого года подстанция «Зейская», обеспечивающая электроэнергией компрессорную станцию газопровода.

В Сковородинском районе завершено строительство подстанции и ЛЭП для компрессорной станции, в активной фазе идёт строительство энергообъектов в Магдагачинском районе.

«Подключение к электроснабжению такого крупного промышленного объекта в Амурской области — задача государственного масштаба. Для газопровода уже построены две подстанции, а также десятки километров линий электропередачи», — рассказал директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений Семенюк.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин запустил в работу магистральный газопровод «Сила Сибири» и российский газ начал поступать в Китайскую народную республику.