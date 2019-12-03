Москва, , 05:17 — REGNUM В моногородах, получивших статус территорий опережающего развития (ТОР) число инвесторов — резидентов увеличилось с 281 до 500 за неполный 2019 год. Об этом 3 декабря сообщает газета «Известия».

Лидерами по созданию новых рабочих мест стали Татарстан, Самара и Башкортостан. По числу резидентов ТОР — Тольятти, Набережные Челны и Новокузнецк.

Всего с 2016 года с помощью ТОР было создано 20 тысяч рабочих мест, привлечено 43 млрд рублей инвестиций.

Вместе с тем, некоторые эксперты считают, что оценивать улучшение инвестиционного климата в стране по росту инвесторов в ТОР не очень корректно, поскольку в общей сумме инвестиций в основные фонды в России их вклад составляет не более 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, перспективным для моногородов ряд экспертов считает не развитие малого бизнеса, а открытие новых предприятий или создание привлекающих инвесторов налоговыми льготами зон опережающего развития.

В настоящее время в моногородах создано 86 зон, резиденты которых полностью освобождены от уплаты налогов на имущество и землю, а также не будут платить налог на прибыль в федеральный бюджет в течение пяти лет. При этом, в местный бюджет в первый год налог на прибыль будет 5%, в последующие годы — 10% (по стране 20%). До 7,6% (вместо 30%) снижены платежи по страховым взносам.

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