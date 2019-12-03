Владивосток, , 05:03 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о правилах ввоза подержанных праворульных автомобилей на Дальний Восток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На совещании Медведева с вице-премьерами в понедельник, 2 декабря, в числе прочих был рассмотрен вопрос о правилах ввоза в Россию бывших в употреблении транспортных средств.

«Поскольку проблема до сих пор не решена, хочу известить, что я подписал — это уже не временный порядок, а распоряжение правительства о том, чтобы установить правила ввоза на территорию России бывших в употреблении транспортных средств жителями Дальневосточного федерального округа. Но мы должны понимать, что в конечном счёте потом со всем этим делать. Ко мне в социальных сетях обращались, говорили, что все склады уже заполнены и что это насущная проблема. Срок действия этого распоряжения — один год с момента подписания», — отметил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заверил, что мораторий на установку кнопки ЭРА-ГЛОНАСС в подержанные автомобили, ввозимые на Дальнем Востоке, будет продлён.