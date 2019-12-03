Кемерово, , 04:51 — REGNUM В Кемеровской области владельцы электромобилей будут освобождены от уплаты транспортного налога. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Мера будет внедрена в рамках региональной платформы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс».

Такое решение принято из-за того, что помимо промышленных предприятий вред окружающей среде наносят выхлопные газы от автотранспорта.

От уплаты транспортного налога владельцы электромобилей будут освобождены с 1 января 2019 года на 5 лет. Льгота будет введена «задним числом», чтобы, как отметили в администрации региона, уже в следующем году кемеровчане смогли воспользоваться ими. Льгота распространяется как на физических лиц, так и на организации, зарегистрированные в Кузбассе. Она распространяться на все виды транспорта независимо от мощности двигателя и количества транспортных средств у налогоплательщика.

На сегодняшний день на улицах Кузбасса насчитывается всего 64 электромобиля.