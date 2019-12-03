Хабаровск, , 04:52 — REGNUM Власти Хабаровского края добавили 1000 рублей к выплатам, положенным за рождение третьего ребенка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Теперь размер пособия составит 15 248 рублей.

При этом претендовать на получение пособия могут не все, а лишь те семьи, чей доход не превышает величину среднедушевого дохода по краю.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке кормящим матерям на полноценное питание добавили 58 рублей. С января 2020 года пособие составит 150 рубля.