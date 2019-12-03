Сантьяго, , 04:02 — REGNUM Инвестиции в размере $5,5 миллиардов на создание в 2020 году 100 тысяч новых рабочих мест планирует выделить чилийское правительство, 2 декабря заявил министр финансов Чили Игнасио Брионес, передает телеканал 24 Horas.

Министр отметил, что ввиду тяжелой экономической ситуации и риска закрытия большого количества предприятий главной задачей Чили в настоящее время является поддержка занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Чили вспыхнули протесты с требованием проведения реформ и отставки правительства. В конце ноября курс чилийского песо к доллару упал до исторического минимума.

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