Петропавловск-Камчатский, , 03:48 — REGNUM Годовой объём продукции рыбных компаний Камчатского края превысил 130 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Организации, занятые в рыболовстве, в 2018 году, по данным Камчатстата, отгрузили товаров, выполнили работ и услуг на 14 млрд 967 млн рублей. Рыбоперерабатывающие предприятия в 2018 году нарастили объём выпущенной продукции на 37% к уровню 2017 году. Их результат — 122 млрд 610 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на колоссальное рыбное изобилие Камчатки, доступна свежая рыба, даже горбуша, далеко не всем жителям. Позором обернулась акция, которую устроил губернатор Владимир Илюхин в рамках проваленной в регионе программы «Доступная рыба». Горбушу раздавали из автомобилей на улице, люди давились в очередях, некоторые пенсионеры даже получили травмы. При этом некоторые рыбопромышленники, даже в богатейшую путину 2018 года, чтобы не снижать цены, просто выбрасывали уловы в поля и леса.