Владивосток, , 03:44 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на своей странице в Instagram раскрыл ближайшие и перспективные планы «Газпрома» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Газпром» выполняет свои обязательства. Недавно обсуждали с председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером вопросы газификации Приморья. И вот первый результат. Газораспределительную станцию Уссурийска подключили к магистральному газопроводу. До конца этого года переведём на газ жилой микрорайон «Радужный», пять котельных, которые отапливают 101 жилой дом и семь социальных объектов. Затем газ придет на «Спасский Цемент», в Надеждинский район, Фокино и далее в Находку», — написал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, Уссурийск был подключен к магистральному газопроводу Сахалин — Хабаровск — Владивосток.