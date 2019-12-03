Бразилиа, , 03:15 — REGNUM Возможность проведения телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, касающийся возобновления таможенных пошлин на импорт стали и алюминия из Бразилии, прорабатывается бразильским президентом Жаиром Болсонару. Об этом 2 декабря он заявил журналистам, сообщает портал Globo.

Решение зависит от результатов встречи Болсонару с министром экономики Бразилии Паулем Гедесем. По словам бразильского президента, он имеет открытый канал связи с американским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Дональд Трамп заявил, что восстановит пошлины на сталь и алюминий, которые ввозятся в США из Бразилии и Аргентины.

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