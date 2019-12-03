Минеральные Воды, Ставропольский край, , 01:48 — REGNUM Улучшение инвестиционного климата на Северном Кавказе обсудят эксперты на форуме «Инвестируй в Кавказ», открывающемся 3 декабря в Минеральных водах. Об этом сообщает пресс-служба министерства РФ по делам Северного Кавказа.

На четвёртом бизнес-форуме «Инвестируй в Кавказ» более 600 участников из финансовых и государственных структур, институтов развития, среднего и малого бизнеса, общественных организаций, СМИ будут обсуждать различные вопросы развития всех форм предпринимательства на Северном Кавказе.

В числе важнейших вопросов — эффективность мер государственной поддержки.

Бизнес-форум проводится в рамках инвестиционной недели на Северном Кавказе, проходящей в Минеральных водах со 2 по 5 декабря.