Ижевск, , 01:17 — REGNUM Удмуртия вошла в число регионов, которые лидируют в стране по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщает Минтранс РФ.

Всего в 70 регионах в настоящее время работы или полностью завершены, или находятся в финальной стадии. Также в число лидеров Минтранс включил Белгородскую, Самарскую, Пензенскую, Томскую, Новгородскую, Мурманскую, Ивановскую области и Чечню.

Как сообщало ИА REGNUM, уже сейчас Удмуртия планирует работы по нацпроекту на следующий год. На прошлой неделе завершили выбор подрядчиков, которые выполнят ремонт 19 участков загородных трасс общей протяженностью 80,6 км. Общая стоимость контрактов составила 825,6 млн рублей.