Нижний Новгород, , 00:39 — REGNUM Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии установило причину появления «зловонных черных фонтанов» в акватории Волги, которые заметили местные жители в сентябре текущего года. Виновником странного явления названо ООО «БиотехСервис», сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Специалисты установили, что предприятие эксплуатирует комплекс биологических очистных сооружений, расположенных в Балахне. Но при этом сброс сточных вод осуществляет непосредственно в Волгу с 1 сентября текущего года.

Предприятие привлечено к ответственности по ст. 7.6 и ст. 8.14 КоАП РФ («Использование водного объекта с нарушением установленных условий» и «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод»). Штраф составил 150 тыс. рублей.

«Вопросы взыскания вреда окружающей среде, а также принятия иных мер в отношении виновных лиц по данному объекту находятся в компетенции Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая осуществляла контрольно-надзорные мероприятия», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, под Балахной жители Нижегородской области, приехавшие на рыбалку, обнаружили прямо возле берега Волги странные фонтаны с чёрной жидкостью, которые имеют ужасный запах. Видеозапись происшествия была опубликована в соцсетях. Автор видео отмечает, что странное явление он заметил недалеко от пансионата «Волга». Стоит «вонища неимоверная», а вода чёрная-чёрная, и дна не видно.