Казань, , 00:24 — REGNUM По состоянию на 29 ноября в Татарии введено в эксплуатацию 2 млн кв метров жилья, или на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил глава минстроя республики Ирек Файзуллин, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По его словам, по инвестпрограмме Госжилфонда РТ запланирован ввод 165 домов общей площадью 438,3 тыс. кв метров. На указанную дату в органы статистики поступили отчеты лишь по 96 домам общей площадью 199,8 тыс. кв метров или 45% от плана.

Индивидуальные застройщики увеличили ввод жилья на 4,2% от планируемых к строительству 7 325 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, при активном строительстве в Татарии продается самое дорогое жилье в Приволжском федеральном округе. По итогам первого полугодия 2019 года в Татарии квартиры на первичном и вторичном рынке продавались по 65 475 и 69 326 рублей за 1 кв. метр соответственно. Максимальная низкая стоимость квартир зафиксирована в Марий Эл — 38 029 рублей и 37 109 рублей за 1 кв метр площади.