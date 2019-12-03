Рига, , 00:21 — REGNUM Правительство РФ согласовало конкретный график прекращения транзита грузов через порты Латвии с российскими бизнесменами, пишет портал tvnet.lv.

Исполнительный директор Латвийской железной дороги Юрис Иесалниекс сообщил, что соответствующие службы российского правительства настояли на подписание бизнесменами, работающими с портами Латвии, конкретного графика сокращения потока транзитных грузов. И этот план уже вступил в силу. Общий объём грузов за девять месяцев сократился на 12,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самая драматичная ситуация сложилась с перевалкой угля. Объёмы транзита упали ниже самых пессимистичных прогнозов.

В этих условиях Министерство Сообщения Латвии поставило перед АО «Латвийская железная дорога» вопрос о возможном пересмотре проекта электрификации на сумму в 318 млн евро. Если модернизация не будет осуществлена, Латвия не сможет конкурировать с Литвой и Эстонией. Намерения России сократить транзит грузов через порты Латвии известны давно. Пожалуй, только в этом году они стали приобретать конкретные очертания.

Министерство Сообщения попытается компенсировать падение привлечение дополнительных грузов через Белоруссию, а отраслевой министр Талис Линкайтс считает, что Латвийской железной дороге в этих условиях стоит пересмотреть планы связанные с затратами.