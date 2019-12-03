Рига, , 00:19 — REGNUM Министерство культуры Латвии вырабатывает подход, который позволить взимать налоги с таких цифровых гигантов, как Google, Amazon, Facebook и другие, пишет портал press.lv.

Представитель Министерства культуры Кристер Плешаков констатировал, что крупные технологические компании, предоставляя услуги рекламы на латвийском рынке с одной стороны создают конкуренцию для местных участников, а с другой — получают доходы и платят с них налоги не по месту оказания услуги, а по месту регистрации. Эту ситуацию следует изменить и в будущем налогом должны облагаться доход и доля прибыли, которые получены в результате присутствия на латвийском рынке, считают в Министерстве.