Рига, , 00:15 — REGNUM На этой неделе (с 2 по 8 декабря), на пленарной сессии Moneyval в Страсбурге комиссия экспертов рассмотрит прогресс достигнутый Латвией в борьбе с отмыванием и легализацией средств полученных преступным путём, пишет Dienas Business.

По ситуации на сегодняшний день из 40 рекомендаций Moneyval шести Латвия соответствует полностью, 24 в значительной мере, и 10 лишь частично, проинформировала Службы Финансовой Разведки (FID) ЛР. На заседании каждая позиция будет рассмотрена отдельно. Со стороны Латвии в ней примут участие начальник FID Илзе Знотиня, представители министерства Финансов, Юстиции, Внутренних дел, Комиссии по делам финансовых рынков и капиталу (ФКТК). Официальное заключение эксперты Moneyval вынесут 6 декабря. Суть «плана ремонта» латвийского финансового сектора заключается в полном отказе от работы с денежными потоками нерезидентов, львиная доля из которых имеет российское происхождение.

Одним из ключевых моментов является изменение правовой системы Латвии таким образом, чтобы она могла мгновенно реализовывать принятые ООН санкции, не дожидаясь их имплементации в законодательство ЕС.

За 9 месяцев 2019 года в рамках борьбы с отмыванием грязных денег FID заморозила на счетах в банках 275,8 млн евро. По сравнению с 2017 годом количество начатых уголовных дел в этой сфере выросло на 255%.